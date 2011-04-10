Ситуация на литовско-белорусской границе на начало апреля 2011 года

За три месяца в страну пригнали столько легковушек, сколько за полгода 2010. Ажиотаж – из-за увеличения с 1 июля ввозных пошлин на подержанные автомобили. Перегонщики сейчас берут не качеством, а количеством. Из стран ЕС вывозят рекордное число б/ушных иномарок. На границе образовались очереди в десятки километров.

Таможни Беларуси и Литвы подписали спецсоглашение. На въезд в республику в сутки пропускают не более 100 машин и две сотни – на выезд.

Водитель:

Три белорусские машины в очереди стоят, все остальные – перегонщики.

Пункт пропуска «Каменный Лог – Мядининкай» – как большой авторынок. Водители стоят в пробке по 12 часов. И фуры, и легковые. На этой неделе очередь побила рекорд – 19 километров. Много машин со стороны Литвы. Здесь, говорят белорусские пограничники, затор всегда.

Иностранные коллеги с оформлением документов не торопятся. Работают в штатном режиме. Сегодня свой шлагбаум не поднимали около часа. У Александра Колобова на этот счет своя арифметика.

Александр Колобов, начальник пресс-службы Сморгонской пограничной группы:

К примеру, со стороны Беларуси выехало 30 машин, а в Беларусь въехало 25 автомобилей.

Пропускной пункт «Бенякони» на литовско-белорусской границе самый тихий. Был до недавнего времени. В этом марте здесь оформили в три раза больше машин, чем в прошлом – 2100. А в «Брузги» только за смену проходит по 120 машин, вместо 40.

Особо «предприимчивые» за сутки пересекают границу несколько раз. Пропускная способность переходов превышена вдвое. Таможня перешла на усиленный режим. Чтобы ускорить оформление, на западные рубежи перебрасывают сотрудников из других регионов Беларуси.

Виктор Гуреев, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

Увеличено количество сотрудников таможни, которые заняты именно оформлением приобретенных за границей транспортных средств. Делается практически все возможное, чтобы граждане быстрее прошли таможенный контроль.

Из-за небывалого спроса на авторынке активизировались мошенники. Фирмы-однодневки через Интернет предлагают иномарки по заниженной цене. Жертвами «серых схем» уже стали два жителя Гродно и один Лиды. У милиции в таких делах руки связаны.

Георгий Евчар, начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

Получателем выступают банковские структуры стран Африки или третьего мира.

Человек перечисляет деньги и терпеливо ждет, когда ему перезвонят и скажут где забрать машину. Но, как только деньги перечислены, человек или абонент с которым списывались, просто пропадает.

Продажи машин из Литвы в Беларусь в этом году выросли в 10 раз. На авторынки в Каунасе и в Клайпеде не успевают ввозить автомобили. За последние недели цены прыгнули на 20%. В топе – марки не старше 10 лет. Покупатели из Казахстана прилетают сюда самолетами, из стран ближнего зарубежья приезжают микроавтобусами.

Евгений, продавец автомобилей (Литва):

По ночам приезжают, здесь ночуют. Ищут, чтобы подешевле и с какими-то определенными дефектами.

Вальдемар гонит в Беларусь уже вторую машину. В очереди на белорусско-литовской границе простоял пять часов. Но это, говорит, того стоит. На продаже авто заработает минимум 15%.

Вальдемар Дудуц, водитель (Литва):

Массово закупают именно белорусы. Очень много, поэтому такие пробки сейчас.

Из Европы везут даже машины с криминальным прошлым. Только в апреле на белорусско-литовской границе задержали две иномарки. Их приобрели на авторынке в Литве. Машины были в угоне. Одна – на территории Франции, другая – в Австрии. Покупателей отправили домой, машины оставили на границе.

Только за этот год подобных случаев более полусотни. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сергей Борисюк, заместитель председателя государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Схема очень простая. Подделка регистрационных документов на транспортные средства и видоизменение идентификационных номеров, которые находятся на транспортном средстве. Естественно, без специальных познаний, без специальных технических средств выявить это достаточно сложно.

Очередь на границе спровоцировали и так называемые «бензовозы». Легковушки из Литвы приезжают сюда несколько раз в день залить полный бак. На белорусской приграничной АЗС стоимость литра дизтоплива на 80% ниже, чем в Вильнюсе. Разбежка в ценах, по мнению концерна «Белнефтехим», породила спекуляцию. Как только в Европе подорожал бензин и дизель, на белорусских заправках выросли продажи топлива.

Валерий заправляет и свою машину, и машину супруги. Для их семьи это реальная экономия. Заливает сразу 100 литров. Это выгода на 100 литов. За такие деньги в Литве, говорит, можно жить неделю.

Валерий Антонов, водитель (Литва):

Какой запас? Бак и все. Литовская граница не пропускает больше. Допустим, в канистру могу только 10 литров влить. Есть люди, у которых нет работы. Так они так по несколько раз ездят.

Белорусская таможня сейчас ведет переговоры с литовскими коллегами, но пока безрезультатно. Тем временем, в пробках на белорусско-литовской границе вместе с перегонщиками и бензовозами стоят сотни туристов, оказавшихся заложниками автострастей.