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Систему налогообложений страны ожидают позитивные нововведения

11 января 2007 12:14
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2007-й станет годом позитивных нововведений в системе налогообложения страны. Сегодня в Минске рассматривались актуальные вопросы налоговых отчислений в бюджет государства в свете последних изменений законодательства.Упрощение налоговой системы и снижение нагрузки на фонд заработной платы - основные тенденции наступившего года. Для налогоплательщиков изменения положительны. Они коснутся, и юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей. Целый ряд усовершенствований предусмотрен и для подоходного налога рядовых белорусов.
# Экономика

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