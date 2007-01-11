Систему налогообложений страны ожидают позитивные нововведения

2007-й станет годом позитивных нововведений в системе налогообложения страны. Сегодня в Минске рассматривались актуальные вопросы налоговых отчислений в бюджет государства в свете последних изменений законодательства.Упрощение налоговой системы и снижение нагрузки на фонд заработной платы - основные тенденции наступившего года. Для налогоплательщиков изменения положительны. Они коснутся, и юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей. Целый ряд усовершенствований предусмотрен и для подоходного налога рядовых белорусов.