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Система получения нового жилья будет пересмотрена

17 декабря 2007 14:51
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В Мингорисполкоме будет создана рабочая группа для контроля за постановкой на очередь по улучшению жилищных условий. Система учета, а также возможность получения нового жилья будут пересмотрены. Такое решение приняли сегодня столичные чиновники. Оно связано с тем, что за последнее время количество очередников возросло на 40%. Возможность получить новые квадратные метры будет представлена прежде всего тем, кто стоит на улучшении жилищных условий еще с 1987 года.
# Экономика

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