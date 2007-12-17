Система получения нового жилья будет пересмотрена

В Мингорисполкоме будет создана рабочая группа для контроля за постановкой на очередь по улучшению жилищных условий. Система учета, а также возможность получения нового жилья будут пересмотрены. Такое решение приняли сегодня столичные чиновники. Оно связано с тем, что за последнее время количество очередников возросло на 40%. Возможность получить новые квадратные метры будет представлена прежде всего тем, кто стоит на улучшении жилищных условий еще с 1987 года.