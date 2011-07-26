Система лояльности внедрена в Витебске: скидки ветеранам, пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям

В десятках магазинах региона ввели особую систему скидок. Торговые надбавки здесь снижены на основные продукты питания. Более того, акцию поддержал общепит и предприятия сферы бытовых услуг.

Светлана Григорьевна сорок лет проработала в торговле. В те времена скидок, акций и дискаунтеров не было. Зато сейчас на заслуженном отдыхе она с удовольствием пользуется всеми льготами уже по другую сторону прилавка.

В универсаме пожилые люди – вип-клиенты. Все владельцы пенсионных удостоверений бесплатно получают дисконтные карты. На прибыль магазина скидки влияют только положительно — в ряду постоянных покупателей прибыло.

Тамара Дубровская, заместитель директора магазина:

Появляется много постоянных клиентов. Люди приходят, интересуются и уже остаются у нас, не идут в другие магазины. Приходят и с удовольствием покупают товар.

У Светланы Григорьевны семья большая. Готовит для мужа, дочери, внучки и кота. Продуктов в корзине хватит на 2-3 дня. Летом хозяйка предпочитает овощи, фрукты, курицу и морепродукты. Сегодня взяла «про запас» еще и колбасные изделия. Ведь все со скидкой – 3%.

Светлана Моисеенко:

Теперь на эти деньги смогу сходить в парикмахерскую сделать прическу.

Как у всех дам, визит к парикмахеру – минимум один раз в месяц. В кресле мастера, говорит Светлана Григорьевна, голова закружилась. Не столько от удавшейся прически, как от цены за услугу. Минус 25% от прайса здесь положено пенсионерам, ветеранам и инвалидам.

Светлана Моисеенко:

25% от стоимости, я считаю, существенная разница. Можно себе и чаще позволить поход в парикмахерскую.

Подобные сюрпризы льготные категории населения теперь поджидают по всему городу: скидки на детское питание для многодетных семей, выезд фотографа за полцены на дом к ветеранам и инвалидам, комплексный обед на 30% дешевле для пенсионеров — экспресс-ланч обойдется всего в 10 тысяч рублей.

Что подразумевает система лояльности? Гибкую систему скидок и индивидуальный подход к клиентам, в данном случае, социально незащищенным или малообеспеченным. Благодаря таким нововведениям, им будут доступны те же товары и услуги, только в формате «эконом-класса».

Ирина Супрун, начальник управления торговли и услуг Витебского горисполкома:

Исходя из освоения новых видов продукции, новых видов товаров, предприятия будут и дальше идти навстречу населению и каким-то образом оказывать помощь именно с учетом ситуации на потребительском рынке — именно малообеспеченным категориям гражданам.

Сегодня Светлана Григорьевна возвращается домой в приподнятом настроении. Любая скидка – всегда приятный бонус. В ближайшие дни обязательно посетит и другие «лояльные» объекты. Их в городе уже несколько десятков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».