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"Силиконовая долина" приглашает стратегического инвестора

08 октября 2007 10:34
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Администрация Парка высоких технологий объявила о проведении открытого конкурса на право застройки белорусской силиконовой долины.

Ориентировочная стоимость работ - около 300 миллионов долларов. Общая площадь возводимых зданий составит более 350 тысяч квадратных метров. Технопарк расположится на территории в 45 гектаров. Это будет небольшой город, с жилым микрорайоном, административными зданиями, общественно-деловым центром, IT-академией, гостиницей и спортивным комплексом. Здесь же расположатся школа и детский сад.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 ноября. В этот же день специальная комиссия сделает выбор. Впрочем, решающее слово за Президентом страны. К строительству специалисты рассчитывают приступить весной будущего года.

# Экономика

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