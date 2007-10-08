"Силиконовая долина" приглашает стратегического инвестора

Администрация Парка высоких технологий объявила о проведении открытого конкурса на право застройки белорусской силиконовой долины.

Ориентировочная стоимость работ - около 300 миллионов долларов. Общая площадь возводимых зданий составит более 350 тысяч квадратных метров. Технопарк расположится на территории в 45 гектаров. Это будет небольшой город, с жилым микрорайоном, административными зданиями, общественно-деловым центром, IT-академией, гостиницей и спортивным комплексом. Здесь же расположатся школа и детский сад.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 ноября. В этот же день специальная комиссия сделает выбор. Впрочем, решающее слово за Президентом страны. К строительству специалисты рассчитывают приступить весной будущего года.