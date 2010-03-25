Си Цзиньпинь: Китай придает большое значение развитию отношений с Беларусью

На встрече с главой нашего правительства Сергеем Сидорским, заместитель Председателя КНР отметил, что Беларусь и Китай переходят от простой торговли к технико-экономическому сотрудничеству. Китайский гость предложил должным образом взяться за выполнение новых совместных проектов.

Многие уже успешно выполняются. Речь идет о реконструкции Минской ТЭЦ, создании сети мобильной связи, а также реализации проектов на цементных заводах. Премьер подчеркнул, что Беларусь — надежный союзник Китая и стратегический партнер.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

В Китае создано совместное предприятие по производству сельхозтехники и комбайнов производственного объединения «Гомсельмаш», завершается создание двух новых крупных предприятий — по производству БелАЗов и тракторной техники.

Си Цзиньпинь, заместитель Председателя КНР:

Китай придает большое значение развитию отношений с Беларусью и, независимо от изменения конъюнктуры в мире и регион,е такой курс останется и в будущем.

Сегодня же представители двух сторон подписали большой пакет соглашений — 12 документов о торгово-экономическом сотрудничестве. В частности, в них идет речь о реконструкции Национального аэропорта «Минск», о создании в Беларуси интеллектуальной транспортной системы безопасности с видеонаблюдением столицы. Договорились о поставках электровозов для белорусской железной дороги.

Стратегическому партнерству Беларуси и Китая намерены способствовать и наши парламентарии. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на встрече с заместителем председателя КНР Си Цзиньпином. Спикер нижней палаты отметил, что минувший год, несмотря на мировой кризис, стал прорывным в кредитно-инвестиционном сотрудничестве. Важным стало и двустороннее взаимодействие на международной арене.

Сегодня же прозвучали слова благодарности в адрес китайской стороны за гуманитарную помощь белорусским регионам, пострадавшим в результате чернобыльской катастрофы.

Борис Батура, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Особо хочу поблагодарить вас за оказание гуманитарной помощи чернобыльским районам Беларуси, в частности за поставки медицинского оборудования. Оно оказало серьезную поддержку для реабилитации населения и установления нормальной жизни в регионе.