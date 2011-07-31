Щёткина: На долгосрочную перспективу повышение пенсионного возраста – необходимая мера

На вопросы программы «Неделя» отвечает Марианна Щёткина — министр труда и социальной защиты. Итак, все о пенсиях: как обстоят дела у нас и в других странах, что значит условно-накопительная система и как это работает, и вообще, как обеспечить себе достойную старость и в каком возрасте об этом нужно задуматься?

С 2012 года мы будем постепенно переходить к многоуровневой пенсионной системе, то есть переход от распределительной к частично условно накопительной. Объясните, что это значит?

Марианна Щёткина: Абсолютно во всех государствах существует солидарная система. У нас тоже солидарная пенсионная система. Это основа, базис. А потом идут уровни. Это может быть уровень индивидуальных накоплений. Он может быть либо обязательным, либо добровольным. Кстати, во всех развитых странах он исключительно добровольный.

Обязательный попробовали в Чили — очень неудачный эксперимент, который провалился. Потому что есть обязательный уровень, который гарантирует государство — минимальный уровень, а дальше идут дополнительные страховые пенсионные программы, в которых человек по своему желанию участвует, выбирает их. На Западе как раз так и построено.

Кроме того, у нас ведь тоже есть такая возможность. Существуют четыре страховых компании, а в дальнейшем они будут развиваться, где граждане и принимают, и активно участвуют в этом накоплении.

Когда говорят о пенсионных реформах, в принципе, первое, что приходит на ум, – это пенсионный возраст. О нем во многих странах задумываются, в том числе и наши ближайшие соседи. Как у нас обстоят дела?

Марианна Щёткина: Я очень осторожно отношусь к понятию «реформа». Существует стабильная работающая пенсионная система. И, давайте говорить, в настоящее непростое время. Но, вместе с тем, принимаются решения по повышению пенсий. И государство гарантирует выплату пенсий, их рост. Все это запрогнозировано, и эти деньги есть.

Когда что-то стабильное достаточно долго не трогается, чтобы тебя заметили, надо обязательно предложить реформировать. Сразу вспоминается Остап Бендер. Когда он, великий комбинатор, думал о том, как ему сделать карьеру, у него возникла мысль обратиться в «Стардеткомиссию» с предложением по распространению ещё не написанной, но гениально задуманной картины «Большевики пишут письмо Чемберлену», на основе картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Нельзя, чтобы было вот так. Это очень тонкая материя, и одновременно уже сформировавшаяся. То, что сегодня хорошо работает, должно быть совершенствовано и адаптировано к настоящим условиям.

Какой пенсионный возраст в разных странах? Дания, Норвегия – 67 лет, Испания, Швеция, Финляндия – 65 лет. На Западе вы не найдете ни одной страны, где пенсионный возраст женщины будет меньше 65 лет. Об этом говорят. Но, опять-таки, все упирается в средства. На сколько хватит средств, чтобы платить пенсии в той системе, которая есть? Как будет развиваться экономика и сможет ли она оправдать ожидания, в том числе и пенсионной системы? И если ответы на эти вопросы есть, тогда можно принимать решение. У нас есть эти ответы.

В ближайшие пять лет, как было заявлено президентом, и это не заявка, а просчитанный вариант, повышения пенсионного возраста не будет. Но это не значит, что у нас нет различных просчётов.

Сегодня Украина внесла изменения, говорит об этом Россия. В долгосрочной перспективе, конечно же, и мы никуда не денемся от этих тенденций. Мы должны это правильно воспринимать, потому что сегодня количество пенсионеров – 26% населения. Трудовые ресурсы постепенно уменьшаются, если демографическая ситуация не исправится, а количество пенсионеров возрастает.

А чем объясняются эти две цифры: 55 лет – у женщин, 60 – у мужчин? Ведь, если отталкиваться от средней продолжительности жизни, то у женщин она выше.

Марианна Щёткина: Здесь сложно сказать. Это очень индивидуально. Но это традиции. Почему сегодня традиционные возрасты очень сложно менять? Был такой возраст в советское время.

Хотя, когда мы спрашиваем у людей, надо ли повышать пенсионный возраст, они отвечают, что надо. Но на вопрос «Когда?» отвечают, что когда это их не будет касаться. Теоретически — да. Если практически, то лучше попозже.

Давайте, опять же на долгосрочную перспективу, ответим себе честно, что, конечно, повышение пенсионного возраста – необходимая мера. Мы от этого никуда не уйдем. И она должна быть. Ведь чем больше стаж, тем выше размер пенсий. Пенсия сегодня, в основном, должна замещать утрату заработной платы. Но сегодня каждый пятый пенсионер работает.

Пенсионеры на Западе активно путешествуют, сорят деньгами. Это больше рекламно-пропагандистский штамп или пенсионность там построена таким образом, что они могут себе позволить такой уровень затрат.

Марианна Щёткина: Не всё то золото, что блестит. Понимаете, на каждый вопрос можно посмотреть под разным углом. Если вы посмотрите сейчас наши фильмы, когда показывают дома, в которых живут семьи учителей и так далее, квартиры, каждый раз удивляешься: «Неужели все так живут?». Наших пенсионеров тоже показывают и в Турции, и на Канарах. Но это не значит, что все. Прежде всего, это зависит от самого человека, от его готовности. Когда он в молодости мог себя готовить к тому, что в старости все-таки необходимы какие-то определенные накопления. И эти поездки не за счет государственных пенсий.

Я уже подчеркивала, что на Западе развиты добровольные пенсионные дополнительные программы. Человек начал работать и, соответственно, начал добровольное участие в дополнительной программе пенсионного страхования. А когда он выходит на пенсию, у него есть минимальная гарантия от государства, солидарной системы. Также он использует те деньги, которые сам себе накопил.

А конкретный пример? Мне 35 лет. Я могу уже задуматься о своей пенсии и откладывать деньги? Помимо того, что государство заботиться. Какие шаги я должен предпринять?

Марианна Щёткина: Вам уже 35 лет и вы, конечно, должны об этом думать. Есть четыре страховые компании, с которыми вы можете заключить договор. И вы оговариваете условия. Чем хороши добровольные пенсионные программы? Когда вы будете заключать договор, то вы можете оговорить различные условия, в том числе, допустим, ваше право – забрать эти деньги в любой момент.

Есть еще один момент. Когда формируются пенсионные права, учитывается страховой стаж. Человек может придти за оформлением пенсии и показать в трудовой книжке, что он работал 45 лет, и узнать размер пенсии. Но засчитывается только тот стаж, когда за вас были уплачены страховые взносы.

В основном, у нас сегодня система по отношению к человеку лояльная. Если человек платит 1%, наниматель за него платит 28%. Но если наниматель за него не уплачивает, то, естественно, этот стаж не идет.

В 35 лет человеку нет никакой разницы, даже если ему платят деньги «в конверте». Но потом эта разница возникает. Потому что пенсионные права формировались исходя из заработной платы. Соответственно, размер пенсий будет такой. Поэтому возникают вопросы. И люди к нам приходят с обращениями. В основном, конечно, это частные фирмы. Поэтому здесь нужно о себе обязательно думать.