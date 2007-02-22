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Швейцарские банки заинтересованы во вложении инвестиций в белорусскую экономику

22 февраля 2007 10:19
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В Берне поговорят о торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси и Швейцарии.На шестом заседании совместного Комитета 22 февраля затронут вопросы привлечения средств финансовых институтов Швейцарии. Специалисты проанализируют состояние двусторонней торговли, пути развития инвестиционных проектов и расширение взаимодействия в банковской сфере. К слову, объем швейцарских инвестиций в белорусскую экономику в прошлом году составил почти 530 миллионов долларов. А товарооборот по сравнению с 2005 годом вырос на 44%.
# Экономика

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