Швейцарские банки заинтересованы во вложении инвестиций в белорусскую экономику

В Берне поговорят о торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси и Швейцарии.На шестом заседании совместного Комитета 22 февраля затронут вопросы привлечения средств финансовых институтов Швейцарии. Специалисты проанализируют состояние двусторонней торговли, пути развития инвестиционных проектов и расширение взаимодействия в банковской сфере. К слову, объем швейцарских инвестиций в белорусскую экономику в прошлом году составил почти 530 миллионов долларов. А товарооборот по сравнению с 2005 годом вырос на 44%.