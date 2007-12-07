Шкловский завод газетной бумаги провел работу над ошибками

Напомним, что 1 декабря правительственная делегация уже побывала на предприятии. Тогда в адрес администрации завода был высказан ряд замечаний. Благоустройство территории, задержка ввода в эксплуатацию административного здания, проблемы с очистными сооружениями - эти недоработки были исправлены менее чем за неделю. Сейчас заводчанам осталось лишь отремонтировать 60-квартирный жилой дом для специалистов и исправить недостатки внутренней отделки.