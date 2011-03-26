Шкловская бумажная фабрика сработала с чистой прибылью в 745 миллионов

На глобальную реконструкцию предприятия планируется израсходовать более 200 миллиардов рублей.

В ближайшее время все технологические процессы на фабрике автоматизируют, и ручной труд после модернизации будет исключен.

Сергей Шумский, директор бумажной фабрики «Спартак»

По двум месяцам этого года хочу сказать, что начали мы работать успешно. Сбыт продукции есть. За 2 месяца мы сработали с чистой прибылью - 745 миллионов. Рентабельность продаж у нас 9%. А рентабельность производства — 14%.

История фабрики «Спартак» начинается с основанного в 1898 году производства папиросной бумаги. Больше века спустя предприятие переживает второе рождение. О прошлой работе напоминает лишь административное здание — исторический памятник архитектуры. Все остальное — шаг за шагом полностью обновляется.

На время технического перевооружения работа фабрики не останавливается. Сейчас в этом цеху идет ремонт, а параллельно монтаж новой итальянской линии. На ней можно будет получать бумагу санитарного назначения европейского уровня.

«Спартаковцы» уже освоили более 30 видов продукции. Из макулатуры получают гофрокартон. Гораздо выгоднее продавать его как готовый продукт — в виде упаковочной тары, востребованной в России и Прибалтике.

Завод газетной бумаги в Шклове построили три года назад с нуля. На постсоветском пространстве аналогов ему нет. Оборудование самое современное.

За прошлый год завод произвел почти 20 тысяч тонн газетной бумаги, что сократило ее импорт в Республику почти на 10 тысяч долларов. Проектные же мощности позволяют выпускать вдвое больше.

Владимир Шульга, председатель концерна «Беллесбумпром»:

Завод газетной бумаги на проектную мощность по объемам производства вышел еще в августе прошлого года. В марте задача выйти на объем 3 400 тонн. В этом объеме 97% газетная бумага.



Если сырье для газетной бумаги — щепа, то оставшийся лес пускает в дело филиал «Домостроение». Самые успешные виды продукции — дома каркасно-щитовые и из клеенного бруса. Экологичные и термостойкие, они пользуются спросом и в Беларуси, и за рубежом. Эти стабильные предприятия — большой плюс для маленького города Шклова. Они гарантируют не только весомый вклад в местный бюджет, но и рабочие места.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин.