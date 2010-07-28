Шестой танкер с венесуэльской нефтью прибудет в одесский порт уже 1 августа

В ближайшие часы из Эстонии в Беларусь отправится первый железнодорожный состав с «чёрным золотом» из Венесуэлы.

Это 120 вагонов. В Новополоцк они прибудут через два дня. А пока углеводородное сырьё продолжают загружать в эстонском порту Мууга. Расстояние от него до Новополоцка — 850 километров. Это на 200 меньше, чем от Одессы до Мозыря. Однако, оба варианта – и эстонский и украинский – в Беларуси рассматривают, как весьма перспективные.

Шестой танкер с чёрным золотом из Венесуэлы прибудет в одесский порт уже в это воскресенье. Спустя неделю новую партию ожидают и в Эстонии.

Отношения Беларуси и Венесуэлы вышли на стратегический уровень. В экономическом смысле они сулят обеим странам миллиардные прибыли. На добыче «чёрного золота» в Венесуэле наши нефтяники уже заработали 105 млн. долларов чистой прибыли. А несколько месяцев назад мы получили право разрабатывать газовые месторождения.

Впрочем, энергетическая составляющая — главная, но не единственная сфера в сотрудничестве. Речь идёт о нескольких крупных совместных проектах. В штате Баринас строятся заводы по выпуску грузовиков и тракторов белорусских марок. Возводится предприятие по производству строительных материалов. Наши специалисты займутся газификацией Каракаса и штата Баринас, освоят проект строительства жилья стоимостью в миллиард долларов еще в двух штатах страны.

У стратегического альянса Беларуси и Венесуэлы – отличное будущее. Это подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении Уго Чавесу. Сегодня Президент Боливарианской Республики отмечает день рождения.