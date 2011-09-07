Шестикомнатную квартиру в центре Минска продали за 850 тыс долларов

«Буквально недавно продали шестикомнатную квартиру в центре Минска за $ 850 тыс. Это не новостройка, а сталинка с роскошным ремонтом и хорошим видом из окна. Спрос на нее был немалый, — рассказала «Республике» директор агентства недвижимости Аделина Попова.». «Средняя стоимость 1 квадратного метра в квартире стандартного качества — $ 1286. Хрущевки и брежневки стоят дешевле, так что однокомнатную можно найти и за сумму около $ 35 тыс. Правда, курс доллара при выставлении цены за такое жилье у каждого продавца свой, и поэтому далеко не все предложения оказываются действительно выгодными», - рассказала «Республике» заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья агентства Светлана Куделко.