Шесть миллионов квадратных метров жилья планируется построить в Беларуси в 2009 году

Больше всего – свыше миллиона — в Минске и Минской области. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий, в городских многоэтажках возведут до 80% общего объема ввода таких домов. Всего на строительство и реконструкцию жилья в наступившем году без учета затрат на инфраструктуру будет израсходовано около 8 триллионов рублей. Из них почти половина — кредитные ресурсы. Четыре крупнейших госбанка Беларуси благодаря предпринятым правительством мерам продолжат кредитование жилищного строительства.