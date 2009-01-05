Прямой эфир

Шесть миллионов квадратных метров жилья планируется построить в Беларуси в 2009 году

05 января 2009 09:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Больше всего – свыше миллиона — в Минске и Минской области. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий, в городских многоэтажках возведут до 80% общего объема ввода таких домов. Всего на строительство и реконструкцию жилья в наступившем году без учета затрат на инфраструктуру будет израсходовано около 8 триллионов рублей. Из них почти половина — кредитные ресурсы. Четыре крупнейших госбанка Беларуси благодаря предпринятым правительством мерам продолжат кредитование жилищного строительства.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
03 января 2009 17:51

В Беларуси введен технический регламент на бензин и дизельное топливо

03 января 2009 17:50

В Брюсселе готовятся к экстренному обсуждению газовой проблемы

02 января 2009 17:55

Беларусь перешла на единую 12% ставку подоходного налога