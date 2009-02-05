Шесть миллионов квадратных метров жилья будет построено в Беларуси в этом году

Это абсолютный рекорд последних десятилетий. Такую высокую планку поставило себе сегодня Министерство архитектуры и строительства Беларуси. Ведомство не намерено снижать темпы строительства даже в условиях глобального кризиса. Среди акцентов на год – продажа за рубеж как можно больших объёмов белорусских стройматериалов и снижение издержек стройотрасли на 30%.



Эта отрасль для страны – особая. Поэтому и внимание к ней повышенное. Начало года – время собирать камни: отдельные прогнозные показатели ведомство не выполнило, но это не повод менять планы. Строительство жилья, как одна из главных задач в этом году, побьёт рекорды. Шесть миллионов квадратных метров… Для этого, считают в Правительстве, средств выделено достаточно. К тому же у каждого ведомства теперь есть и антикризисный план, суть которого - увеличение экспорта для пополнения валютных запасов и развитие дилерской сети белорусских производителей стройматериалов. Сергей Сидорский потребовал снизить издержки в строительной отрасли на 30%. Дорого не только не потерять рынки сбыта, но и выйти на новые.



Кризис не ударит по льготному строительству. И спрос за это, заявлено в правительстве, будет жестким. Чтобы темпы не снизились, экспортом стройматериалов нужно заработать валюту. Привлечь инвестора – еще одна задача. Чтобы на белорусский стройрынок пришёл иностранный капитал, условия игры упрощаются.



Из крупных стройобъектов этого года – и Минск-арена, и реконструкция исторической части столицы. Только у Минскпроекта более семи сотен проектов. Так, обновленный проспект Держинского обещает стать достойным продолжением проспекта Независимости в брестском направлении.



Продавать за рубеж больше белорусских товаров – это основная задача, поставленная сегодня Правительством перед строительной отраслью. В свою очередь, на стимулирование внутреннего спроса государство намерено направить полмиллиарда белорусских рублей. Руководители успешно работающих предприятий-экспортеров будут поощряться.