Схема второй кольцевой дороги вокруг Минска

Первая ее часть появится в течение ближайших четырех лет. Этот участок соединит два шоссе: Минск — Витебск и Минск — Гродно. Специалисты расширят и отремонтируют уже имеющиеся дороги и соединят небольшие участки в один протяженностью 44 километра.

В 2014 дорожники приступят к строительству второй части кольцевой: трассу протянут на 41 километр от автодороги Минск — Гродно до магистрали Брест — Минск. Здесь появятся новые развязки, путепроводы, пешеходные тоннели. Расположение на карте нового участка дороги чем–то напомнит букву С. На строительство этого участка потребуется примерно четыре года. Чтобы замкнуть кольцо, будет использован кусочек трассы М1 (Брест — Москва), М2 до Национального аэропорта «Минск» и 14 километров дороги Р80 (от Слободы до Паперни), которая упирается в витебскую магистраль, пишет «СБ».

Светлана Куцая, начальник управления дорожного и научно–технического развития департамента «Белавтодор»:

Вскоре состоится общественное обсуждение проекта, участвовать в котором могут и организации, и частные лица, заинтересованные в строительстве. Проектная группа рассмотрит все предложения и замечания.