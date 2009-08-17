Сгорело несколько тонн зерна в Витебской области

Три пожара на зерносушилках произошли в минувшие выходные.

В Лиозненском районе загорелась сушилка с рожью. В 12-метровый комплекс, этого года выпуска, было загружено 40 т ржи. Благодаря оперативной работы спасателей практически всё зерно спасли, за исключением 50 килограммов.

В Сенненском районе горела такая же новая сушилка. 10 тонн ячменя из 40 безвозвратно потеряны.

А в деревне Тарасенки Витебского района пожар возник в зерносушилке 2005 года выпуска, которая работала на дровах. Из 13 тонн ржи огнем повреждена одна тонна.

Во всех трех случаях причиной возгораний стало нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств и установок.