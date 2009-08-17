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Сгорело несколько тонн зерна в Витебской области

17 августа 2009 14:45
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Три пожара на зерносушилках произошли в минувшие выходные.

В Лиозненском районе загорелась сушилка с рожью. В 12-метровый комплекс, этого  года выпуска, было загружено 40 т ржи. Благодаря оперативной работы спасателей практически всё зерно спасли, за исключением 50 килограммов. 

В Сенненском районе горела такая же новая сушилка. 10 тонн ячменя  из 40  безвозвратно потеряны.

А в деревне Тарасенки Витебского района пожар возник в зерносушилке 2005 года выпуска, которая работала на дровах.  Из 13 тонн ржи огнем повреждена одна тонна.

Во всех трех случаях причиной возгораний стало нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств и установок.

# Экономика

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