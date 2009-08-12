Сформирована рабочая группа Таможенного союза по присоединению к ВТО

Руководителем назначен российский эксперт.

Официально группа будет создана до 24 августа и сразу же приступит к переговорам по вступлению в ВТО и от имени Таможенного союза, и от имени трех стран в отдельности. И всё же приоритетом в работе будет вступление Беларуси, России и Казахстана в ВТО единовременно и на одинаковых условиях.

Между тем, единая таможенная территория Беларуси, России и Казахстана будет регулироваться не национальными законодательствами трех стран, а общим законодательством Таможенного союза. Такой концептуальный подход одобрен в Москве на заседании Комиссии Таможенного союза. Как отметил глава нашей делегации вице-премьер Беларуси Андрей Кобяков, этот вопрос был инициирован белорусской стороной. План по переносу контроля с границы Беларуси и России на внешнюю границу Таможенного союза отправлен на доработку.