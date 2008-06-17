Сфера услуг должна стать локомотивом белорусской экономики

Их долю в ВВП необходимо увеличить. Об этом сегодня заявили в Правительстве.

Например, в некоторых государствах этот показатель составляет 70%, у нас пока – 40%. Рост в сфере услуг в ближайшие два года должен составить 20%. Экспорт пассажирских и грузоперевозок планируется увеличить на 70%. Стабильно развивается и белорусский рынок высоких технологий - почти в три раза быстрее традиционных отраслей экономики.

За счет сферы услуг в этом году планируется дополнительно получить 1 миллиард долларов. Каждый второй белорус уже занят в непроизводственной сфере. Доходы организаций, предоставляющих услуги за последние три года увеличились вдвое. Правда до показателей европейских стран еще далеко.

На Могилевщине – бум агроэкотуризма. Еще два года назад здесь были только две усадьбы, а сегодня – 14 действующих и 5 строится. Столь высокую активность специалисты объясняют неимоверными льготами. Государство не только предоставляет бизнесменам кредит под 5%, но и налог им предлагает смехотворный – базовая величина в год. Правда, требования к хозяевам усадеб тоже возрастают.

Владимир Черненький специализируется на рыбалке. За несколько лет работы в Дрибинском районе успел нажить постоянных клиентов. Так что с апреля по октябрь в усадьбе гостят до 150 человек ежемесячно. Кроме обустройства усадьбы, хозяин организовал настоящую охоту на браконьеров.

Сегодня в Правительстве сферу услуг назвали локомотивом белорусской экономики. Ее долю в ВВП необходимо увеличить. Например, в некоторых государствах этот показатель составляет 70%, у нас пока – 40. В государственную программу уже внесли изменения. Экспорт услуг за пятилетие должен увеличиться почти в 2,5 раза. Повышены задания по оказанию страховых услуг, росту объемов выручки от перевозок грузов, пересмотрены и другие показатели.

В сфере услуг уже есть свои лидеры. Стабильно развивается белорусский рынок высоких технологий – почти в три раза быстрее традиционных отраслей экономики. Разработка программного обеспечения под заказ иностранных компаний – приносит немалые доходы. Беларусь входит в двадцатку государств-доноров образовательных услуг. 8 тысяч долларов – такую сумму один иностранный студент приносит нашей стране за год.

