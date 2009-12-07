Сфера применения упрощенной системы налогообложения в Беларуси расширяется

Президент Беларуси подписал Указ, направленный на повышение привлекательности упрощенной системы налогообложения.

Если ранее послаблениями в налоговых выплатах пользовались организации розничной торговли и общественного питания с численностью в пять человек, то теперь критерий количества работников увеличивается до 15.

Указом также стимулируется экспортная деятельность таких предприятий: за счет предоставления им пониженной ставки налога.

Кроме того, новый Указ уравнивает коммерческие организации и республиканские объединения: теперь предприниматели при применении упрощенной системы тоже не будут уплачивать налог на недвижимость и платежи за землю.