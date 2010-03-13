Сезон речной навигации начался в брестском порту

В этом году речников не остановил даже 40-сантиметровый лед на реке. А все потому, что в городе над Бугом много новостроек. И для их возведения нужен песок. За пару часов работы моряки успевают накачать его столько, что хватило бы покрыть целое футбольное поле.

Потомственный моряк, опытный руководитель и настоящий профессионал своего дела – Геннадий Душкевич – отдал речному делу больше 30 лет. Воды утекло много, а причал остался неизменным.

Геннадий Душкевич, начальник производственно-диспетчерского участка Брестского речного порта:

– В этом году опять ранняя навигация. Такое бывало и раньше. Сейчас, невзирая на лед, начинаем ее, потому что городу не хватает песка. Надо строиться, большие задания.

С виду небольшой теплоход – а внутри четко прописанный устав. По полочкам разложен и быт речных моряков. Здесь действуют те же правила, что и на большой воде. Просторная рубка и отдраенная палуба. Узенькие каюты и низкие потолки.

Александр Новачук, сменный капитан буксира:

– По шесть часов вахта у нас. Два человека шесть часов работают, два отдыхают. Потом меняются.

Вода не прощает ошибок. Именно поэтому капитанами становятся только самые опытные. Брест – не исключение. У большинства здешних работников есть единственная запись в трудовой книжке – Брестский речной порт, а их стаж капает еще с прошлого века.

Свежий воздух и близость с природой. Желтая река Муховец – в народе Хуанхе. За видимой легкостью кроется тяжелый труд – моряки за 2-3 часа работы успевают накачать более 600 тонн песка, которого хватило бы, чтобы покрыть футбольное поле.

Владимир Новиков. Андрей Щерба. Телекомпания СТВ. Брест.