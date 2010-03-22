Прямой эфир

Северный совет собрался в белорусской столице

22 марта 2010 13:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Впервые представители девяти стран Северной Европы и Балтии приехали в Минск.

Ранее встречи проходили в Литве. Но нынешняя станет точкой отсчета для сотрудничества. Вместе со скандинавскими странами – а это Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция — Беларусь намерена реализовать совместные экологические и экономические проекты. Участники обсудят стратегию Евросоюза для региона Балтийского моря и возможное участие Беларуси.

Михаил Русый, руководитель делегации Национального собрания РБ по осуществлению контактов с Северным Советом:
Опыт ведения экономики, опыт по энергосбережению, опыт использования возобновляемых источников энергии, социальные модеkи — это для нас интересно. Ряд проектов намечается с экологической компанией, которая занимается инвестированием, большой интерес имеет к нашей стране Северный банк,

Дагфин Хойбротен, член парламента Норвегии, председатель Северного совета в 2007 году:
У Беларуси много общего с Северной Европой и странами Балтии, нас многое связывает. Мы здесь для того, чтобы вести диалог поговорить о скандинавской модели благосостояния общества, о сотрудничестве в балтийском регионе. Мы мечтаем увидеть Беларусь в европейской семье.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
22 марта 2010 12:34

Президент Беларуси посещает с рабочим визитом Бразилию

21 марта 2010 21:08

Таможенный союз глазами Казахстана

21 марта 2010 16:13

Все белорусско-венесуэльские проекты должны заработать к 1 июля 2011 года