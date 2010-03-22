Северный совет собрался в белорусской столице

Впервые представители девяти стран Северной Европы и Балтии приехали в Минск.

Ранее встречи проходили в Литве. Но нынешняя станет точкой отсчета для сотрудничества. Вместе со скандинавскими странами – а это Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция — Беларусь намерена реализовать совместные экологические и экономические проекты. Участники обсудят стратегию Евросоюза для региона Балтийского моря и возможное участие Беларуси.

Михаил Русый, руководитель делегации Национального собрания РБ по осуществлению контактов с Северным Советом:

Опыт ведения экономики, опыт по энергосбережению, опыт использования возобновляемых источников энергии, социальные модеkи — это для нас интересно. Ряд проектов намечается с экологической компанией, которая занимается инвестированием, большой интерес имеет к нашей стране Северный банк,

Дагфин Хойбротен, член парламента Норвегии, председатель Северного совета в 2007 году:

У Беларуси много общего с Северной Европой и странами Балтии, нас многое связывает. Мы здесь для того, чтобы вести диалог поговорить о скандинавской модели благосостояния общества, о сотрудничестве в балтийском регионе. Мы мечтаем увидеть Беларусь в европейской семье.