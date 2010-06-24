«Северный поток» – так ли он выгоден?

Амбициозные проекты России направленные на снабжение Европы газом, как оказывается, самой Европе не очень то и нужны. Однако, невзирая на это, Кремль упорно продолжает тянуть туда газовую ветку.

Построив газопровод по дну балтийского моря, Россия, таким образом, навсегда хочет уйти от газовых споров сразу с двумя соседями Беларусью и Украиной. Так и не научившись строить равноправные, партнерские отношения со своими соседями, «Газпром» под чутким руководством Кремля решил спрятать концы в воду.

Проекту «Северный поток» дали зеленый свет пять лет назад. Тогда все российские СМИ в один голос трубили, что строительство нового газопровода выгодно не только Европе, но и России. Правда сейчас многие эксперты считают, что этот проект скорее провальный, чем перспективный. Старый свет (основной потребитель восточного газа) сокращает потребление российского голубого топлива. Европейцев пугает капризное непостоянство восточных партнеров. А значит и окупаемость газового многомиллиардного проекта в лучшем случае растянется надолго.

Парадокс, подготовка к строительству такого важного, по словам российских чиновников объекта, происходит практически без участия российских специалистов. И это совсем не случайно. Герхард Шредер будучи федеральным канцлером Германии сперва одобрил строительство проекта, а спустя всего полгода уйдя в отставку занял пост руководителя компании, которая осуществляет строительство газопровода. Основным акционером этой компании, естественно, является «Газпром».

Обвинения в коррупции до сих пор звучат и в Берлине, и в Москве. Даже трубы для «Северного потока» заказали не на российском предприятии, а именно в Германии. Цена вопроса – более миллиарда евро.

Сергей Филонов, главный инженер Могилевского металлургического завода:

– Те, кто сидит с дипломатами в Госдуме, они и решают эти вопросы конечно. Есть такие мощности, на Урале в первую очередь. Я думаю, они на сегодня не задействованы на 100%.

Не понятно, почему вместо того, чтобы поддержать свои металлургические заводы и загрузить их работой, руководство России все же решило переплачивать иностранным предприятиям и перекачивать валюту на запад.

Анатолий Волков, директор Могилевского металлургического завода:

– Специалисты там есть, в принципе, технологии не слишком отличаются. Важно только современное оборудование, а персонал обучаем. Базовые площадки для создания таких производств в Российской Федерации существуют.

Западные аналитики и международные эксперты уже окрестили «Северный поток» провальным проектом. Он экономически невыгоден в первую очередь для России. Простым россиянам от него будет не горячо ни холодно.

Кроме того, согласно исследованию ученых, этот поток создает угрозу чудовищной катастрофы в Балтийском море, которое является сегодня самым большим в мире могильником немецкого химического оружия. Речь идет о почти 300 тысячах тонн, которые захоронили на дне после окончания Второй Мировой войны. В случае аварии при строительстве или эксплуатации газопровода последствия могут быть катастрофические. И тогда в трубу могут вылететь не только деньги российских налогоплательщиков.

Вячеслав Комисаров, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ.