Сев яровых в этом году проведут в сжатые сроки — две недели

Из-за сильных морозов пока только отдельные хозяйста Гомельской, Брестской и Минской областей приступили к весеннему посеву. Сейчас работы ведутся выборочно, сельхозтехника работает на тех участках, где земля уже прогрелась. Остальные регионы в боеготовности ожидают, когда снег уйдет с полей. Первыми, по многолетней белорусской традиции, сев яровых начинают южане. В солнечных регионах раньше других техника выходит в поля. Однако в этом году погода сыграла с аграриями злую шутку: из-за минуса весенние работы задержали. Из всех хозяйств — единицы в работе. Теперь посевную намерены провести в минимальные сроки. На кампанию 2009 планируют выделить более двух триллионов рублей.



Планируется на показатели валового зерна по постановлению Совета министров 9,4 миллиона тонн зерна, 4 миллиона сахарной свеклы, более 9 миллионов картофеля, 2 миллиона 100 овощей. То есть вот эти цифры, которые прописаны по весеннему севу.



Этой весной ноу-хау впервые пополнит ряды агротехники. Белорусский дуэт «Морену и Валуна» отправят в бой раньше остальных. У железной пары – время собирать камни. Минувшим летом машины протестировали. Это первое производство в Беларуси и комплектуется из отечественного материала.



Агропромышленность — одна из самых метеозависимых отраслей. Здесь иерархия проста: аграрии в подчинении у синоптиков – отклонение от лунного календаря чреваты неурожаем.



Пока весенне-полевые работы идут выборочно только на тех участках, где снег отступил, и земля прогрелась. Однако в некоторых регионах высота белого покрова еще достигает 20 сантиметров. Тем не менее, уже к 1 апреля шутки отправят в сторону: в стране начнется массовый сев яровых.