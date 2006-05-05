Сев овощных культур будет завершен 8 мая

Об этом сообщили в Минсельхозпроде. Ныне существенно расширяются площади под капусту, морковь, овощной горошек, лук.По темпам сева лидируют хозяйства Гомельской области, где овощными культурами занято уже свыше 70% запланированной площади. Первым завершается сев лука, площадь которого займет 3 тысячи га. Исключение по срокам сева составит поздняя капуста. Хозяйства в нынешнем году лучше обеспечены семенами, большая часть из них закуплена по республиканскому тендеру у лучших производителей Европы. Приобретены и препараты для ухода за посевами.