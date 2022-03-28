«Сесть и считать каждую копейку». Как предприятиям Беларуси работать в условиях санкций?

Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющегося порядка в мире в прямом эфире ток-шоу «По существу» обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты. Алена Сырова, СТВ:

Мы с вами были в Глубоком на совещании с главой государства, где в очередной раз обсуждали будущее семи агропромышленных структур. По сути, закрытый цикл: сами производим сырье, сами производим конечную продукцию. Насколько сейчас это дееспособная форма работы? Насколько она нам в будущем поможет эффективно справляться с вызовами, мы же не знаем, что нас ждет.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Вы помните, на своем докладе Президенту я как раз и начал с этих интеграционных структур. Они имеют место быть в стране. Они есть на самом деле. Приводилось очень много примеров: агрокомбинат «Дзержинский», «Агрокомбинат Снов», Витебская бройлерная птицефабрика. Проблема Витебской области была в том, что эти интеграционные структуры в целом в республике формировались вокруг главного интегратора, какого-то крупного предприятия постепенно и за несколько лет. Кирилл Казаков, СТВ:

Взять условный «Снов» – хозяйство, которое наращивало производственную мощность.