«Сесть и считать каждую копейку». Как предприятиям Беларуси работать в условиях санкций?
Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющегося порядка в мире в прямом эфире ток-шоу «По существу» обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты.
Алена Сырова, СТВ:
Мы с вами были в Глубоком на совещании с главой государства, где в очередной раз обсуждали будущее семи агропромышленных структур. По сути, закрытый цикл: сами производим сырье, сами производим конечную продукцию. Насколько сейчас это дееспособная форма работы? Насколько она нам в будущем поможет эффективно справляться с вызовами, мы же не знаем, что нас ждет.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Вы помните, на своем докладе Президенту я как раз и начал с этих интеграционных структур. Они имеют место быть в стране. Они есть на самом деле. Приводилось очень много примеров: агрокомбинат «Дзержинский», «Агрокомбинат Снов», Витебская бройлерная птицефабрика. Проблема Витебской области была в том, что эти интеграционные структуры в целом в республике формировались вокруг главного интегратора, какого-то крупного предприятия постепенно и за несколько лет.
Кирилл Казаков, СТВ:
Взять условный «Снов» – хозяйство, которое наращивало производственную мощность.
Игорь Брыло:
Даже объемы «Снов», может, где-то не сравнятся с какой-то крупной птицефабрикой, но я образно говорю. Но когда 2-3 хозяйства одномоментно присоединяются к этому холдингу, то у него хватает сил и техники обеспечить хороший, полноценный уход за полями, за животными, накормить и так далее. Но в Витебске что произошло: одномоментно присоединили большое количество предприятий к интеграторам, интегратор немного начал балансировать не так, как надо. Но сказать, что это был неправильный шаг, тоже не скажу.
Алена Сырова:
Выплывут?
Игорь Брыло:
А куда они денутся? Конечно, надо заниматься ими. Вы же слышали, сколько даже резервов было найдено на этом совещании. В этой ситуации, что касается интеграционных структур, как наши коллеги говорили про включение какого-то внутреннего резерва в это время тяжелое, надо на самом деле сесть и считать каждую копейку. Другого варианта нет. Последние годы мы могли немного более расхлябанно себя чувствовать, потому что вроде благополучие, спокойствие, тишина, умеем все делать. А нет, видите, жизненная ситуация подталкивает на то, что надо где-то включать какие-то внутренние резервы. Садиться и считать экономистам каждую копейку, другого варианта нет.
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