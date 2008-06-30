Сессия экономического социального совета ООН открывается в Нью-Йорке

Белорусскую делегацию возглавляет Министр экономики страны Николай Зайченко. Он познакомит участников форума с национальной позицией нашей республики по главной тематике сессии. Также в рамках визита в Нью-Йорк, запланирована встреча министра с генсекретарем конференции ООН по торговле и развитию. Она пройдет в продолжение тех договоренностей, которые были достигнуты в рамках его визита в нашу страну.



Кроме того, запланирована встреча Николая Зайченко с заместителем регионального директора бюро ПРООН для стран Европы и СНГ.