«Серым» предпринимателям в Минске с 23 февраля объявляют войну

В Минске с 23 февраля текущего года ужесточается ответственность за незарегистрированную предпринимательскую деятельность.

С этого дня вступает в силу закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам уголовной и административной ответственности».]

Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Минску Виктор Дашкевич напомнил, что в настоящее время при повторном выявлении факта «серого» предпринимательства составляется административный протокол, который впоследствии направляется в Хозяйственный суд Минска. Штраф за нелегальную торговлю составляет от 10 до 50 базовых величин (в настоящее время одна базовая величина составляет Br35 тыс.), конфискуется полученный доход.

С 23 февраля за подобные деяния размер штрафа увеличивается до 100 базовых величин. При этом конфискуется не только доход, но и предмет административного правонарушения, то есть товар. Протоколы будут уполномочены составлять представители органов дел, а не налоговые службы, как было ранее, отмечает БЕЛТА.

Виктор Дашкевич сообщил, что за прошлый год в Минске проведено около 3 тыс. проверок. Составлено свыше 500 протоколов на продавцов-нелегалов. Сумма санкций — более Br112 млн.