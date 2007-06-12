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Сертификация и стандартизация - на мировом уровне

12 июня 2007 13:53
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Президиум Совмина рассмотрел государственную программу "Качество" на 2007-2010 годы.

В Беларуси в ближайшие два года планируется завершить сертификацию основных производств. Более 1000 отечественных товаров уже получили ЭС Е-маркировк, и успешно продаются в странах Евросоюза.

Отдельное место в госпрограмме отведено энергосбережению. Стандарты в этой области будут разработаны в ближайшее время. Системы технического нормирования и стандартизации приведут в соответствие с требованиями Всемирной торговой организации. Это позволит повысить экспортный потенциал отечественных предприятий.

# Экономика

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