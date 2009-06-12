Сергей Сидорский встретится сегодня с Виктором Ющенко

Беларусь и Украина укрепляют торгово-экономическое сотрудничество.

Сегодня в Киеве глава правительства Беларуси встретится с президентом Украины Виктором Ющенко. Также состоятся переговоры в узком и расширенном составе премьеров двух государств. После чего стороны подпишут итоговые документы. Деловые встречи проведут и бизнесмены.

Отметим, Украина - один из основных торговых партнеров Беларуси. Положительная динамика двустороннего взаимодействия сохраняется на протяжении шести лет. За эти годы товарооборот увеличился в 7 раз - почти до пяти миллиардов.

Наиболее крупный совместный проект - предприятие по сборке тракторов МТЗ в Киеве. Кроме того, сейчас в Украине - более ста структур нашей товаропроводящей сети. А между Правительствами и Нацбанками стран по инициативе белорусской стороны подписан Меморандум о двустороннем сотрудничестве в условиях мирового финансово-экономического кризиса.

Государствам предстоит решить немало проблем – от создания благоприятных условий для взаимодействия предприятий малого и среднего бизнеса до отмены антидемпинговых и специальных мер во взаимной торговле. Многие вопросы будут обсуждаться сегодня в Киеве.

И новая информация в наших следующих выпусках новостей.