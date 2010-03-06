Сергей Сидорский встретился с министрами сельского хозяйства Литвы, Латвии и Польши в Минске

Стороны заинтересованы как в торгово-экономических отношениях, так и в обмене технологиями.

Ведь для эффективного развития этой отрасли в Беларуси созданы все условия. Реализуется сразу несколько госпрограмм по развитию села.

За последнее десятилетие сельхозотношения перевели на рыночную экономику. Акцент — на сохранение крупно-товарных хозяйств.

В прошлом году Беларусь собрала 10 миллионов тонн зерна. Рентабельность сельского хозяйства составила 8-9%, а экспорт продукции в прошлом году — около 2 миллиардов долларов.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Нефти, газа нет. Все надо делать руками. За последние два года мы впервые стали экспортно-ориентированной страной по зерну. Мы перестали закупать зерно твердых сортов у других стран. Многую технику мы не производили, например зерноуборочные комбайны.