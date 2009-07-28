Сергей Сидорский: Стройматериалы надо продавать на каждом углу

Совет министров подвел итоги социально-экономического развития страны за полугодие.

В частности, отмечено, что принято достаточно решений по выполнению поставленных задач. Белорусской экономике удалось стабилизироваться, хотя многие прогнозные показатели выполнить пока не удалось. Так, замедлились темпы роста складских запасов, но, по-прежнему, страна производит больше, чем может продать.

Как было сегодня отмечено на заседании, за первое полугодие созданы реальные предпосылки для перехода экономики в качественно новое состояние. Для стимуляции роста объема производства предлагается, в частности, снизить налоговую нагрузку, защитить внутренний потребительский рынок, предоставить белорусским предприятиям-экспортёрам субсидии.

Как одна из возможностей разгрузить склады – малый и средний бизнес, который сегодня нужно заинтересовать. И касается это всех отраслей, в числе которых и молочная. В правительстве сегодня раскритиковали низкие темпы получения сертификатов для экспорта продукции в Россию.

Резкой критике за низкие темпы и экспорт услуг подвергнута строительная отрасль страны. Как известно, это локомотив, который может вытянуть экономику из кризиса. В этой связи, Совет министров предлагает строительным организациям работать в три смены. Низкими темпами идет разгрузка складов предприятий Минстройархитектуры. Дано поручение использовать сезонность рынка и достичь норматива затоваренности складов не более 20% от общего объёма производства.

— Стройматериалы надо продавать на каждом углу: с машин продавать, завозить тем, кто строит, выдавать кредиты, активно выделять участки на строительство. Только тогда все разберут со складов и принесут деньги в банки. В три смены не работаем, склады не разгружаются, участки не нарезаны, людям, кто хочет строиться, стройматериалы никто не завозит. Вот эти вопросы надо решать. Мы определили, что строительная отрасль — локомотив экономики, который должен тянуть все отрасли. Тогда будет реализован и металл, и трубы, и бетон, и цемент, — добавил руководитель правительства.

В то же время он отметил, что в строительной отрасли сделано многое, но планировалось сделать гораздо больше.