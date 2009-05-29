Сергей Сидорский: стабильность белорусской экономики находится на высоком уровне (ВИДЕО)

Об этом премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявил по итогам расширенного заседания Совета Министров Союзного государства.

По словам премьера, его российский коллега Владимир Путин высоко оценивает работу белорусского правительства по реализации антикризисного плана и поддержанию экономики на высоком уровне. В 2008 году темп роста ВВП Беларуси составил 110%. «Мы не только не упали в условиях мирового кризиса, но и обеспечили 101,2% в январе-апреле текущего года», — подчеркнул он, добавив, что Владимир Путин на заседании в узком составе назвал это очень хорошим показателем для экономики, не имеющей собственных сырьевых ресурсов.

Сейчас двум странам необходимо сблизить позиции и обеспечить взаимный доступ товаров. Спрос на белорусскую продукцию в России традиционно высок. Накануне на заседании в Минске стороны договорились об участии белорусских предприятий в процедуре госзакупок в России.