Сергей Сидорский: Постановление №991 распространяется только на госпредприятия

Об этом премьер-министр Беларуси заявил на заседании Президиума Совета Министров.

– Белорусские предприятия должны обеспечиваться товарно-материальными ценностями напрямую, без посредников, – сказал он.

Постановление правительства №991 касается только производственно-хозяйственной деятельности предприятий. По этому документу уже высказали замечания общественные организации и коммерческие структуры. В этой связи правительство сделает несколько уточнений, которые будут изложены и представлены на сайте правительства. Сергей Сидорский поручил провести некоторые корректировки документа.

Он также пояснил, почему необходимо было принять решение по ограничению деятельности посреднических структур.

– Дошло до того, что комплектующие, химические материалы, металлопродукцию стали завозить через посредников, – сказал он.

Проведен мониторинг данных операций, и выяснилось, что разница на цену одного и того же товара, реализуемого через посреднические структуры и без них, составляет от 30% до 260%. Такого быть не должно, подчеркнул белорусский премьер. На это правительству указывал уже и Комитет государственного контроля.

– Поэтому мы и приняли это решение. Позиция здесь одна, и она будет отстаиваться: предприятия должны работать без посредников, – подчеркнул Сергей Сидорский.

В стране есть аффилированные структуры, которые представляют компании, они известны и являются представителями определенных структур. Они будут зарегистрированы в министерствах и ведомствах и станут официальными торговыми представителями, которые и будут работать напрямую с белорусскими производителями.

Руководитель правительства при этом еще раз подчеркнул, что действие постановления №991 «О некоторых вопросах приобретения товаров на территории Беларуси» распространяется только на госпредприятия и компании с долей государства.

Цель этого документа – максимально уйти от посреднических функций в экономике страны, подчеркнул Сергей Сидорский. Он напомнил, что Президентом были приняты решения, касающиеся приобретения товарно-материальных ценностей за пределами страны по прямым договорам и контрактам у производителей.

– Но, к сожалению, в условиях мирового финансового кризиса многие компании работают за пределами страны с юридическими лицами, зарегистрировавшими только по городу Минску 6,3 тысяч фирм, не занимающихся производственно-хозяйственной деятельностью, – сказал премьер-министр. И они завозят на государственные предприятия и на предприятия с долей собственности государства товарно-материальные ценности, в том числе комплектующие и другие материалы, которые идут на производственно-хозяйственную деятельность. Таким путем в республику завезено за 6 месяцев продукции более чем на $600 миллионов. Таким образом, подменяется работа коммерческих и снабженческих служб госпредприятий и ОАО с долей собственности государства.

Сергей Сидорский подчеркнул, что принятая мера призвана навести порядок в этой сфере. Обеспечивать товарно-материальными ценностями предприятия должны сбытовые организации, которые этим занимаются и получают за это зарплату, отметил премьер-министр.

Между тем, в Администрации Президента страны Постановление Правительства №991 назвали неактуальным и не соответствующим потребностям отечественной экономики. Такое мнение высказал помощник Президента Сергей Ткачёв. В частности, он полагает, что данный документ противоречит заявленному принципу подключения частного бизнеса к разгрузке складов и реализации госпродукции.

– Что-то здесь мы не продумали, не посчитали его, не сопоставили с потребностью жизни, с интересами сегодняшнего дня. Я не думаю, что это такое актуальное Постановление, которое отвечает нынешним потребностям по реализации продукции, – сказал помощник Президента Республики Беларусь Сергей ТКАЧЁВ.