Сергей Сидорский побывал с рабочей поездкой в Несвижском районе

Премьер посетил местный завод медпрепаратов, где его ознакомили с ходом масштабной реконструкции предприятия. В перспективе: новые мощности завода позволят не только насытить белорусский рынок качественными медицинскими растворами, но и выйти на новые рынки. «Несвижский завод медпрепаратов» - предприятие старое, но модернизируемое на новый лад. Республиканский лидер по выпуску инфузионных растворов уже вступает в заключительную стадию масштабной реконструкции. После которой вполне сможет предлагать свою продукцию на внешние рынки. Все дело в возможности производить качественные растворы для медицинских целей в современной упаковке «Ботлпак» и недорогом производстве.



На очереди еще два этапа реконструкции. Премьеру сегодня показали работу нового инновационного оборудования. Установки дорогие американские, но работать будут на Беларусь. Небольшой конвейер, который обслуживают несколько человек, в день способен произвести до 600 коробок хлорида натрия. Это препарат для капельницы, назначаемый людям после серьезной операции. Производство уникальное, больше ничего подобного в республике нет. Однако опыт использования положительный. Эта коробка препарата получается всего за 3 минуты. На них же можно упаковать и глюкозу.



Впрочем, сегодня вопрос поднимался в целом по фармацевтической отрасли. У нас выпускается порядка 600 наименований медпрепаратов. Показатель хороший, если бы не серьезное отставание по субстанциям. Почти все они закупаются за рубежом. Поэтому разговор шел о том, как сократить закупки из-за границы. Тем более, что положительный опыт есть в Витебске. В этом году на фармацевтическом производстве там впервые будет изготовляться 70% отечественного субстрата. Большой плюс, в том, что при достойном качестве, наша продукция, как правило, и дешевле западных аналогов в несколько раз. Результатов не меньшего масштаба ждут и от новых мощностей Несвижского завода.



Предприятие уже попало в сотню высокотехнологичных производств. Его развитие тесно увязано с программой развития малых и средних городов. При нормальной работе завода и район получит серьезное развитие. В конце этого года, здесь надеются получить сертификацию продукции стандарта GMP. Это позволит продавать отечественный товар в Прибалтику и Европу. Пока что он экспортируется в Россию, Молдову, на рынки Центральной и Средней Азии.