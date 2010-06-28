Сергей Сидорский озвучил намерение построить в литовской Клайпеде завод по разжижению газа

Белорусские и литовские бизнесмены имеют хорошие возможности для сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр Литвы на открытии строительного гипермаркета в Минске. Совместный инвестпроект в девять с половиной миллионов евро реализовали белорусы, литовский и финский бизнес.

Но торговля не единственная сфера взаимовыгодного сотрудничества. Литовский премьер предложил белорусам опыт в развитии атомной энергетики. Глава белорусского правительства, в свою очередь озвучил намерение построить в Клайпеде завод по разжижению газа. Валютоокупаемый и эффективный проект обеспечит альтернативные поставки энергоресурсов для нашего государства.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

– Одним из направлений энергетической стратегии белорусского правительства является выход на производство терминала по разжижению газа. Этот проект мы прорабатываем с нашими литовскими коллегами. Есть еще два-три альтернативных варианта. Он нам интересен именно с литовскими коллегами, потому что такой же проект прорабатывает правительство Литвы. И мы можем объединить финансовые ресурсы с тем, чтобы в порте Клайпеда поставить завод по разжижению газа.