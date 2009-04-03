Сергей Сидорский: Независимо от кризиса, мы будем модернизировать нашу экономику

Премьер-министр Беларуси посетил предприятие «Керамин».

Здесь уже с конвейера знают, какие керамические квадраты отправятся закрывать иноземные квадратные метры. Сегодня три из четырех таких плиток уходят за белорусские границы. Это при том, что меньше полугода назад продажи на предприятии упали настолько, что пришлось даже приостановить производство. Но к нынешнему февралю экспортный штиль все-таки наступил.

Правительство ремонтный вопрос изучило до самого дна. В перспективе, причем, ближайшей, нашу строительную керамику поставят еще и на итальянский поток. Новую линию уже в мае удастся запустить благодаря линии кредитной. От европейских банков. Что, собственно, и позволило продолжить модернизацию. В целом же, на подобные производственные новшества в этом году инвестируют больше двух триллионов рублей, и только в этом году построят минимум 24 инновационных предприятия.

- Мы не должны прекращать программу модернизации, инновационного настраивать наши производства, - говорит Сергей Сидорский. - Независимо от кризиса, независимо от того, какие будут за пределами страны бушевать мировые страсти, мы будем модернизировать нашу экономику. Активно, шаг за шагом, на каждом предприятии проводить мощную инновационную политику.

- Мы должны экспортному потребителю предоставить товар интересный по содержанию, дизайну, композиции, качеству, а так же доступный по цене, - Анатолий Тютюнов, генеральный директор ОАО «Керамин». - Планируем в конце мая закончить проект, который позволит производить в Беларуси крупноформатную плитку.

Михаил Николаевич больше товароведов ждет обновления погружаемого ассортимента. У него в ванной комнате ремонт, по сравнению с заводским, конечно, не такой глобальный, но мыться в родном душе хочется еще и в родных стенах.

- За покупателем выбор – покупать ему белорусское или импортное, - отмечает Сергей Екшимбеев, заведующий торговым комплексом. - Если брать показатель цены и качества, безусловно, покупатели выбирают нашего производителя. Хотя, есть и импортные образцы, которые тоже спросом пользуются. Все равно, дело за покупателем.

Так или иначе, позиции нашей плитки на нашем же рынке заметно зацементировались. Если в 2008-ом отечественные стройквадраты осели на стенах каждого пятого белоруса, в марте 2009-го любителей отечественного ремонта стало почти 30%.