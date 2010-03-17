Сергей Сидорский: Что вам надо, чтобы открыть рынки, или я за вас буду продавать?

Предприятия концерна «Беллесбумпром» должны активнее модернизировать производствоОб этом премьер-министр Беларуси заявил на заседании совета концерна.

Он отметил, что в прошлом непростом году, предприятия не продемонстрировали значительного движения, хотя им была оказана весомая поддержка. Перед «Беллесбумпромом» поставлена задача в кратчайшие сроки реализовать 9 важнейших проектов, которые выведут концерн на новый уровень.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

К сожалению, за 2 месяца текущего года ни один показатель не выполняется, вы находитесь в самом худшем положении среди концернов министерств Беларуси по объёмным показателям и по движению вперёд. В Литве крупнейший завод стоит, в России, уже не хотел говорить перед камерами, завод стоит, что вам ещё надо, чтобы открыть рынки, или я за вас буду продавать?