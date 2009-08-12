Сергей Сидорский: Беларуси нужны АПК-холдинги

Премьер-министр заявил о необходимости разработать четкий механизм по созданию агропромышленных холдингов.

Сейчас в стране 68 кооперационно-интеграционных структур. Пример таких гигантов, как агрокомбинат «Держинский» и «Снов», каждое из которых объединило более 5 сельхозорганизаций показал: агропромышленный холдинг адаптирован к рыночной экономике и работает с рентабельностью минимум 30%. Глава государства дал поручение продолжить формирование таких структур, включив в них сельхозорганизации молочной, мясной и пивовареной отраслей. До конца нынешнего года в Республике таких структур планировалось создать 41. Однако, как отметил министр сельского хозяйства и продоврольствия Семен Шапиро, из-за бездействия отдельных руководителей организаций-интеграторов и попустительства местных властей выполнение некоторых планов на гране срыва. Всех виновных министр призвал привлечь к ответственности. А для более эффективной работы агропромышленных холдингов использовать разработки ученых.

К разработке создания кооперационно-интеграционных структур должны быть привлечены ученые, чтобы обеспечить практическое внедрение научных разработок и результатов исследований. А, в соответствии с поручением Президента, в течении месяца дополнительно определить 50 интеграторов-предприятий, чтобы в других отраслях народного хозяйства в 2010 году организовать работу по созданию таких структур на базе новых 50 субъектов хозяйствования.