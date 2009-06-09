Сергей Сидорский: Беларусь сохранит социальную направленность бюджетных расходов

Вектор развития Беларуси остается неизменным: страна по-прежнему будет придерживаться курса на сохранение социальной направленности расходования бюджетных средств и финансирования практически в полном объеме мероприятий в области здравоохранения и образования.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский сегодня в Москве на заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав правительств.

Такой вектор останется неизменным, даже несмотря на усложнившуюся экономическую ситуацию. Как отметил Сергей Сидорский, большие страны с емким внутренним рынком, такие как Россия, Китай и США, для снижения издержек от падения внешнего спроса стимулируют внутренний рынок. Однако проведение политики, стимулирующей внутренний спрос, требует наличия значительных финансовых ресурсов.

По заявлению Сидорского, таких ресурсов у Беларуси нет. В связи с этим Беларусь вынуждена проводить политику сокращения государственных расходов, оптимизировать государственные и иные программы, использовать иностранные займы, которые направляются на конкретные цели, сообщает БЕЛТА.