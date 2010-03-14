Сергей Семашко: Слово «казино» происходит от слова «казна»

Одна из самых ярких экономических тем недели завертелась вокруг мистического места, имя которому – казино.

Необходимость такого разговора очевидно назрела. Россия и Украина, наши ближайшие соседи, после серии неприятных происшествий запретили игорный бизнес фактически подчистую. Массовые закрытия казино за пределами Беларуси сопровождались усилением их позиций внутри Беларуси.

Оставлять этот процесс без контроля не стоит. Это понимают и госчиновники, и сами инвесторы.

Что же представляет собой игорный дом будущего? Строительный материал – прозрачный и честный бизнес. Владелец, который готов работать в соответствии с мировыми стандартами, – с новейшим оборудованием, большими игорными залами и модернизированной системой контроля. И элитный клиент.

Итоги совещания у Главы государства на неделе внесли ясность: Беларусь пойдет не по пути запретов, а по пути развития. В предложенной концепции – усиленный контроль и извлечение максимальный пользы как для населения, так и для государства.

Александр Лукашенко:

При грамотном подходе он может и должен стать дополнительным источником пополнения бюджета за счёт налогов, способствовать созданию новых рабочих мест и привлечению туристов и инвестиций в нашу страну. Тем более что на фоне происшедших изменений в российском и украинском законодательстве у нас есть все шансы выйти на ведущие позиции в этой тонкой и чувствительной сфере. Но действовать здесь надо продуманно и грамотно, с пользой для страны.

Хозяин казино, бренд которого уже 18 лет на белорусском рынке, готов играть по новым правилам. Он помнит, как все начиналось, и знает, как могло бы закончиться, если бы государство не сделало шаг на встречу.

Юрий, владелец минского казино:

Раньше мы были некими изгоями в игорном бизнесе. Теперь же общество начинает понимать: то, что распространено в развитых странах, может быть и в Беларуси. Любой же запрет, как вы сами понимаете, влечет за собой тяжбу криминала.

Но чтобы и дальше делать деньги на тех, кто пытается их выиграть, придется потрудиться. Конкуренция, по всей вероятности, будет не та.

Столы, на которых Юрий Петрович по большому счету учил играть белорусов, – не первой свежести. А государственная концепция предполагает модернизацию игорного бизнеса и оснащение его системой контроля. Как это будет работать, Юрий Петрович объясняет на примере.

Ни тебе мошенничества игрока, ни тебе серых схем персонала. Каждая ставка – как на ладони. Эта система уже зарекомендовала себя в Лос-Вегасе, но всем белорусским игорным домам обойдется примерно в 10 миллионов долларов. Юрию Петровичу она не по душе. Это и не удивительно.

Юрий, владелец минского казино:

Электронный учет неудобен тем, что человек не может быстро играть.

Пока же оценить реальный оборот денег в казино Юрия Петровича, как и в остальных игорных домах страны, практически невозможно.

За последние три года Комитет госконтроля проверил 26 игорных заведений. В ходе них выявлены нарушения общесистемного характера, а также нарушения порядка ведения игорного бизнеса. Применено административных взысканий на сумму порядка 700 миллионов рублей. Привлечено к административной ответственности 16 должностных лиц.

Когда одна фишка стоит всего 1 доллар (2900 белорусских рублей), в этом и есть фишка. Так считают все, в том числе и подростки. А в том, что именно они составляют львиную долю клиентов игорного дома, психологи убедились давно. И пускай ситуация далека от тех стран, где массовость игроманов дошла до критической черты, случаи тяжело излечимых от игры у нас тоже есть.

Ирина Волобуева, психолог:

Игроманией страдают от 1 до 5 % населения. Но я думаю, что на самом деле это — лишь верхушка айсберга. Такая ситуация объясняется тем, что увлечение играми не наносит ощутимого физического вреда организму человека. К тому же, люди, проживающие в одной квартире с игороманом, не понимают, насколько это опасно.

Попасть на рынок развлечений без особого труда могут и сами бизнесмены. Сегодня стоимость лицензии на открытие казино в Беларуси – всего 100 долларов. Что не соизмеримо с теми суммами, которые платят в соседних странах: там на открытие игорного дома нужен уставной капитал.

Сергей Семашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по предпринимательству:

Мы говорим о развитии действительно крупных заведений, где будут игроки с большими деньгами. И вход нашим ребятам будет просто не по карману.

Сергей Александрович уверен: если посмотреть под предпринимательским углом, слова «казино» происходит от слова «казна». И с развитием этого бизнеса в нужном русле – казна государственная. Уже сегодня на белорусский игорный рынок приходят не только российские инвесторы, но и клиенты.

Чтобы элитная публика развлекалась игрой, а заодно оставляла немалые деньги, игорные дома предлагают не только бесплатный трансфер из любой точки мира, но и проживание в гостинице.

Сергей Семашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по предпринимательству:

А почему не может быть туризм такой: приехать в страну, встретиться с друзьями, пообедать в ресторане и уехать. Такой же туризм может быть и в игорном бизнесе: приехать поиграть в казино на выходных, посмотреть наш город Минск или какой-либо областной центр и уехать.

Российские и украинские компании – теперь выгодные партнеры. Пускай игорный бизнес во многих странах СНГ ушел в тень. Но это не значит, что та самая тень криминала упадет и на нашу страну. Во всяком случае, те, кто призваны охранять, – этого не допустят.

Владимир Каршаков, первый заместитель начальника Департамента охраны МВД Республики Беларусь:

Массовых нарушений не будет. Да, будут единичные стычки, но они будут пресекаться.

Каждый игрок рано или поздно задается вопросом: остановиться играть или продолжить дальше. Каждая ставка, как известно, – большой риск. Но вот если соблюдать золотое правило – рациональность – вероятность выигрыша становится выше.

Анна Бунькова, Сергей Капутин и Александр Мишин на неделе делали ставки на игорный бизнес.