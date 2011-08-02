Сергей Румас назвал три курса белорусского рубля, которые существуют в настоящее время

Официальный курс белорусского рубля составляет Br5 тыс. за $1, теневой наличный курс - Br6 тыс. 200, теневой безналичный - Br6 тыс. 800. Субъекты хозяйствования стремятся отсрочить поступление экспортной выручки, чтобы избежать ее обязательной продажи на бирже. Отсюда и возникают вопросы по внешней дебиторской задолженности. Появилось еще одно явление: уход от расчетов на бирже в свободно конвертируемой валюте, сказал вице-премьер Сергей Румас. За 6 месяцев сумма поступлений от экспорта в белорусских рублях увеличилась в четыре раза, а в ограниченно конвертируемых валютах - почти в 9 раз, сообщает БелТА.