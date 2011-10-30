Сергей Мартынов: Мы ведем работу по возможной сборке техники в Таджикистане, относящейся к муниципальным нуждам

По итогам переговоров президентов Беларуси и Таджикистана подписан пакет документов о развитии взаимодействия по различным направлениям, в том числе договор о долгосрочном экономическом сотрудничестве до 2020 года.
Республики планируют увеличить взаимный товарооборот, развивать производственную кооперацию. Белорусская большегрузная и карьерная техника будет работать на стройплощадках Таджикистана, экспорт сельхозтехники возрастет, появятся и новые совместные производства, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Мы также ведем работу по возможной сборке техники в Таджикистане, относящейся к муниципальным нуждам. В частности, в Душанбе и Чкаловске есть троллейбусная линия, и Таджикистан провел предварительную заинтересованность в поставках сюда троллейбусов, а также в возможной проработке сборки здесь троллейбусной техники. Мы также работаем с Таджикистаном по поставке автобусов.