Сергей Мартынов: Мы ведем работу по возможной сборке техники в Таджикистане, относящейся к муниципальным нуждам

Официальный визит Александра Лукашенко в эту страну, который завершился накануне, по мнению сторон, станет новой вехой в развитии двусторонних отношений.

По итогам переговоров президентов Беларуси и Таджикистана подписан пакет документов о развитии взаимодействия по различным направлениям, в том числе договор о долгосрочном экономическом сотрудничестве до 2020 года.

Республики планируют увеличить взаимный товарооборот, развивать производственную кооперацию. Белорусская большегрузная и карьерная техника будет работать на стройплощадках Таджикистана, экспорт сельхозтехники возрастет, появятся и новые совместные производства, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы также ведем работу по возможной сборке техники в Таджикистане, относящейся к муниципальным нуждам. В частности, в Душанбе и Чкаловске есть троллейбусная линия, и Таджикистан провел предварительную заинтересованность в поставках сюда троллейбусов, а также в возможной проработке сборки здесь троллейбусной техники. Мы также работаем с Таджикистаном по поставке автобусов.