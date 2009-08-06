Сергей Чалый: Документ великолепный

Условия, которые облегчают инвестиционную деятельность, закреплены в декрете, который подписал сегодня глава государства.

По нему принятие решения об инвестдоговорах будет осуществляться на трёх уровнях: Президента, Совета Министров и республиканских органов госуправления. В декрете впервые закреплены общие преференции для всех приходящих в страну инвесторов. Теперь земельный участок в аренду им предоставят без проведения аукциона, а начинать строить объект можно будет ещё на этапе оформления документов по отводу земли.

Все нововведения декрета направлены на максимальное стимулирование инвестиционной активности. Документ отменяет целый ряд пошлин и компенсационных выплат. Так, например, ввозить оборудование и запчасти для объектов, связанных с реализацией инвестпроекта теперь можно без уплаты таможенных пошлин и НДС.

