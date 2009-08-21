Серьезные нарушения в работе «Белгосстраха»

КГК провел ряд проверок.

Установлено, более Br43 млн. было выплачено страховому агенту, который является родственником замдиректора крупного столичного пивзавода за заключение договоров страхования с этим же предприятием.

Чтобы направить рекламу в белорусские СМИ, «Белгосстрах» использовал услуги посредника - индивидуального предпринимателя. В 2007-2008 годах за размещение рекламы в печатных СМИ посреднику перечислено Br152,5 млн.



В прошлом году «Белгосстрах» на строительство на территории базы отдыха в Мядельском районе одноэтажного туалета с душевыми размером 13,6х6 м (без учета работ по инженерным сетям и благоустройству) потратил Br524,4 млн. А на модернизацию сарая (навеса для дров) размером 4х6 м пошло почти Br38 млн.



Доля «Белгосстраха» и «Белэксимгаранта» на страховом рынке снижается, отметил председатель Комитета государственного контроля Зенон Ломать. Так, по добровольным имущественным видам страхования (без учета страхования имущества граждан) в прошлом году было собрано Br27,2 млрд., при том что в этой организации работают около 6 тыс. человек. В одной из коммерческих страховых организаций, где заняты 214 человек, взносы по добровольному страхованию составили Br36 млрд, пишет БелТА.