Сербы хотят организовать совместное производство белорусских тракторов

В Минске состоялась встреча заместителя премьер-министра нашей страны Владимира Семашко с заместителем председателя правительства министром экономики и регионального развития Сербии Младжаном Динкичем.

Представители крупнейших компаний Сербии накануне посетили Минский тракторный завод и, по их словам, увидели впечатляющие результаты. Многие сербские предприниматели планируют сотрудничество с деловыми кругами Беларуси в различных областях. Речь идёт о фармацевтике, энергетике, строительстве, сельском хозяйстве и реализации пищевых продуктов.



- Мы договорились, что возобновит работу белорусско-сербская торгово-экономическая комиссия, заявил на встрече первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир СЕМАШКО. - Ее ближайшее заседание состоится не позднее сентября текущего года в Белграде или в Минске. Достигнута договоренность о создании совета делового сотрудничества Беларуси и Сербии, который будет способствовать расширению взаимодействия бизнес-кругов двух стран.



- Поскольку Сербия и Беларусь небольшие государства, я вижу нашу перспективу и в том, что мы будем экспортировать продукцию на рынки третьих стран, заявил заместитель председателя правительства ,министр экономики и регионального развития Сербии Младжан ДИНКИЧ. - Есть возможность для основания белорусско-сербских компаний. Это позволит значительно увеличить объёмы торговли. Именно с этой целью мы ожидаем приезд делегации с Минского тракторного завода.



Беларусь рассматривает Сербию, как одного из своих ключевых партнёров на Балканском полуострове. За прошлый год взаимный товарооборот вырос более чем на 20%. Однако цифра 65 миллионов долларов не соответствуют имеющемуся потенциалу. И сегодня же в Минске Беларусь и Сербия подписали межправительственное соглашение о свободной торговле. Оно в перспективе позволит увеличить товарооборот Беларуси и Сербии не менее чем в пять раз. А еще подписано межправительственное соглашение о временном трудоустройстве граждан Сербии в Беларуси. В соответствии с документом срок временного пребывания граждан Сербии в нашей стране продлён до трёх месяцев.