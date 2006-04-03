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Сенаторы рассмотрят поправки в Банковский кодекс

03 апреля 2006 11:11
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Члены Совета Республики Национального собрания также обсудят вопросы о признании полномочий новых сенаторов, о внесении изменений и дополнений в состав Национальной группы Беларуси в Межпарламентском союзе и вопросы членов Совета Республики, которые будут традиционно заданы правительству на совместном заседании двух палат Национального собрания. Напомним, в межсессионный период 28 и 29 декабря прошлого года Президент Беларуси Александр Лукашенко использовал свое конституционное право, назначив членами Совета Республики Национального собрания Владимира Дражина, Людмилу Постоялко и Ивана Авина.
# Экономика

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