Сенаторы одобрили законопроект об исполнении республиканского бюджета за 2009 год

Главный финансовый документ страны сохранил социальную направленность. В минувшем году полностью профинансированы расходы на выплату зарплаты, стипендий и коммунальных услуг.

Бюджет стал ключевым инструментом для поддержки экономики. И не смотря на влияние мирового финансово-экономического кризиса, сейчас нет необходимости в ее экстренном финансировании. Более тесные контакты с МВФ планируется возобновить к осени.

Андрей Харковец, министр финансов Республики Беларусь:

– Бюджет соответствовал требованиям экономики, был по-настоящему антикризисным. Нам удалось сохранить достаточный объем социальных расходов, заложить основу для восстановления темпов экономического роста. Бюджетная политика сохраняет выработанные в прошлом году приоритеты. Режим экономии, отказ от непервоочередных расходов, поступательное снижение государственного участия в экономике предприятий и отраслей на основе мер по привлечению инвестиций, самофинансирование – вот принципы, на которых будут основана политика в области государственных расходов.

Всего парламентарии рассмотрели 28 вопросов. Особое внимание – проекту закона об амнистии. Документ был подготовлен Верховным судом еще в апреле к 65-летию Победы. В начале июня его одобрила Палата представителей. Гуманизм властей, по предварительным данным, сократит срок наказания свыше 9 тысячам осужденных. Свыше 3 тысяч заключенных могут выйти на свободу.