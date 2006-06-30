Сенаторы одобрили отчет об исполнении республиканского бюджета

Верхняя палата белорусского парламента одобрила проект закона об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2005 год. Его доходы были утверждены в сумме более 18 трлн., расходы - свыше 19 трлн. рублей. Между тем, в течение прошлого года изменения в доходную часть бюджета вносились 8 раз, в расходную - 17. В результате уточненный план по доходам бюджета на 2005 год составил более 20 трлн. рублей, по расходам - свыше 22 трлн. Фактически в прошлом году в республиканский бюджет поступило 21,2 трлн. рублей доходов, что выше запланированного. Расходы же составили почти 21,5 трлн. - меньше чем по плану. Кроме того, Беларусь в полном объеме выполнила все свои обязательства по внешнему долгу, на что из бюджета было направлено около 100 млн. долларов.