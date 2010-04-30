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Сенат США приступил к дебатам по самой значительной реформе финансового законодательства с 30-х годов

30 апреля 2010 14:31
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Ранее обсуждение законопроекта блокировали республиканцы.

Реформа призвана усилить бухгалтерскую отчетность в финансовом центре США — Уолл-стрит — и предотвратить новый экономический кризис. Деятельность американских финансовых институтов в последнее время подвергается резкой критике — как со стороны экспертов, так и простых американцев.

Накануне в Нью-Йорке прошел марш протеста против финансовой политики, которую проводят власти. По словам людей, это с попустительства чиновников банки по-прежнему выплачивают огромные бонусы менеджерам и скрывают реальные данные о доходах.

# Экономика

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