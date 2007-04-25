Семьям, воспитывающим детей, увеличат сумму пособий

Палата представителей в первом чтении приняла поправки в закон о государственных пособиях семьям, воспитывающим детей.

Таким образом, с двух до пяти бюджетов прожиточного минимума при рождении первого ребенка и до семи бюджетов при рождении второго и последующих детей увеличится сумма единовременного пособия.

В денежном выражении это составит: для первого ребенка - 852 тысячи и 1 миллион 193 тысячи рублей для второго и последующих детей. С 65 до 80% бюджета прожиточного минимума повышено также ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Женщинам, которые стали на учет до 12-недельного срока беременности, будут выплачивать сумму в размере одного бюджета прожиточного минимума вне зависимости от количества детей. Изменяется также подход к определению права на пособие по уходу за больным ребенком при его стационарном лечении.